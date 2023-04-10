افتتاح معرض للفن التشكيلى في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

افتتحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية معرض الفنان التشكيلى أحمد خفاجة تحت رعاية الدكتور دينا مندور عميد الكلية وبحضور وكلاء الكلية، وهو من الخريجين القدامى للكلية، تخرج عام 1980 من قسم التصوير شعبة التصوير العام والمعرض يضم مجموعة من التجارب الفنية المتنوعة بين الخط العربى والنحت.

وأقيم المعرض بقاعة العرض الرئيسية بمبنى كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، حضر الافتتاح كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب واثنى الحاضرون على الاعمال المقدمة.

فى سياق اخر نظمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية مهرجان بعنوان "فلمنج رمضان يجمعنا" المهرجان الثقافى الحادى عشر لكليات جامعة الإسكندرية فى (الشعر - الزجل- المراسل التلفزيونى - المجسم الرمضانى- الغناء) التى تنظمه اللجنة الثقافية تحت رعاية الدكتورة مها محمد امين عميد الكلية، والدكتورة سامية حسن ـ رئيس قسم الترويح الأسبق ورائدة اللجنة الثقافية بالكلية.

كما شارك فى المهرجان أحمد يحيى الفنان والشاعر الغنائى، والدكتور محمد عبد المنعم "أستاذ التمثيل المسرحى والإخراج" وذلك بمشاركة طلبة الكليات التالية " كلية التربية الرياضية بنين، كلية السياحة والفنادق، كلية الآداب، كلية الطب البشرى، كلية زراعة الشاطبى " بالإضافة لطالبات الكلية.

ورحبت عميد الكلية كلمة ترحيب بالحضور وقدمت الشكر لطالبات الكلية خاصة طالبات اللجنة الثقافية لدورهن الفعال فى نشر الوعى الثقافى على مستوى الكلية والجامعة، وذلك تحت اشراف الدكتورة داليا زكريا "مدير قسم رعاية الشباب" الدكتورة عبير شحاته "مسئولة اللجنة الثقافية" مروه عبد الله "إشراف اللجنة الثقافية "وبتنظيم من اتحاد طالبات كلية التربية الرياضية بنات، الطالبة آلاء سيف رئيس اتحاد طالبات الكلية الطالبة ندى شعوط أمين اللجنة الثقافية بالكلية.