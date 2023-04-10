رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل توزيع جوائز مهرجان الكورال والغناء الفردى

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز مهرجان الكورال والغناء الفردى لطلاب كليات جامعة الإسكندرية، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس دياب مدير مركز الحرية للإبداع، وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

وفى كلمته هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بأحد السعف، وأكد أن جامعة الإسكندرية تقدم كافة الدعم للأنشطة الطلابية المختلفة التى تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية والمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، وهنأ سيادته الفرق الفائزة متمنيًا لهم مزيد من التقدم والتفوق، ولفت أن الجامعة تسعى إلى تكوين فريق للكورال على أعلى مستوى من التميز وسيلقى كل الدعم من إدارة الجامعة.

وفى كلمتها أعربت الدكتورة إيناس دياب عن سعادتها بعقد هذه الاحتفالية فى رحاب مركز الحرية للإبداع انطلاقا من رسالة المركز فى الإرتقاء بالفنون الجادة والثقافة الرفيعة وتشجيع ودعم الشباب من المبدعين تأكيدًا للقوة الناعمة لمصرنا الحبيبة والتى تأتى تأكيدًا لاهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية للشباب وتشجيع المواهب الواعدة فى مجالات الأداء الصوتى الفردى والجماعي.

تلى ذلك إعلان نتيجة المهرجان وتكريم الكليات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث أسفرت نتائج المهرجان عن فوز كلية التربية وكلية التجارة بالمركز الأول مناصفة، وفوز كلية التربية الرياضية بنين بالمركز الثانى، وفوز كلية العلوم بالمركز الثالث، وفاز بجائزة المركز الأول فى الغناء الفردى الطالب يحيى فرج من كلية التربية الرياضية، وفازت بالمركز الثانى الطالبة سارة عزيز كلية التربية، وبالمركز الثالث الطالب فؤاد سمير كلية التجارة، وجاء فى المركز الرابع الطالبة ميار سعد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وفى المركز الخامس الطالبة مريم جمال كلية العلوم.

تضمن الحفل فقرات لفريق كورال كلية التجارة - بقياده د. شريهان الحدينى، ومنتخب الجامعة للفنون الشعبية بالتعاون مع ثقافة الإسكندرية تدريب الفنان نصر الدين محمد، وفقرة مقدمه من فريق كورال كلية التربية - بقيادة د. إسلام سعيد.