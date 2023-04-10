إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه فى الجيزة

كتب ـ أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجر 4 للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى اتهامه ب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة.

كانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم في وقت سابق وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية").

كشفت قوات الأمن، قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الاستثمار بإحدى المنشأت التجارية – شراء السيارات – المعاملات المالية)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.