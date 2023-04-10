إجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات السكنية فى مدينة نخل بوسط سيناء اليوم

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة نخل بوسط سيناء اليوم الإثنين، القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية، وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه بناءاً على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سيتم اجراء القرعة العلنية للوحدات السكنية بنخل القديمة الإثنين الموافق 2023/4/10 بقاعة اجتماعات مجلس االمدينة الساعة11صباحا.

وأضاف أن هذه الوحدات ضمن الخدمات التى وفرتها الدولة بمنطقة وسط سيناء، وتقع فى منطقة مدينة نخل القديمة.

ويشهد مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، تواصل تنفيذ مشروعات خدمية للأهالى فى مجال الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

قال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم الإنتهاء من تركيب أعمدة ابراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحى بالتجمعات التنموية بمركز نخل بمناطق النثيله1، 2 وجارى توريد الاعمده والمحولات لتجمع ابو رصاصة الخفجة وطويل الحامض ثم طيبه التمد.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من إزالة آثار السيول من الطين اللزج وتقوية جسور الطرق التى تعرضت للسيول بمدينة نخل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدخل مدينة نخل طريق نخل الحسنة والطريق الدولى نفق الشهيد أحمد حمدى نخل.

واشار انه يتواصل العمل فى إنشاء مركز تكنولوجى خاص بمدينة نخل فى وسط سيناء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ويعد اضافة خدمية جديدة بوسط سيناء، لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات الحكومية، ضمن سلسلة مشروعات خدمية منوعة تقوم الدولة بتوفيرها للمواطنين فى عموم مدينة نخل وقراها.

وقال انه يشهد مركز نخل بوسط سيناء تنفيذ مشروعات خدمية جديدة فى المدينة والقرى ومناطق التجمعات التنموية الجديدة، لافتا انه يجرى العمل فى مد شبكة الصرف الصحى لمنازل المرحله الثانيه بتجمع "طويل الحامض" بمركز نخل بوسط سيناء، بعد أن تم تسليم المرحله الاولى من مساكن وارضى التجمع تشمل قطعه ارض 5 أفدنة ومنزل على مساحة 200 متر كامل التشطيب.

اضاف انه تم الانتهاء من توزيع 120 منزل بالمرحلة الأولى، وسيتم توزيع 100 منزل بالمرحلة الثانية بواقع منزل و5 أفدنة لكل فائز بالقرعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، انه تم رصف الطرق المحيطة بموقف سيارات الاجرة لمدينه نخل بطول 3 كيلو متر بتكلفه اجماليه 3.5 مليون جنيه، مشيرا انه يجرى إنشاء موقف سيارات مدينة نخل، بتكلفة إجمالية 20 مليون 379 ألف، وهو أول موقف سيارات مجهز فى المنطقة على مساحة 9.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه، وهو ضمن مشروعات تقوم بها الدولة فى مدينة نخل لتوفير الخدمات المنوعة للمواطنين.

وتابع أن من بين المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها فى نطاق مركز نخل، إنشاء خزان مياه بسعة 500 متر مكعب، بينما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الكليم اليدوى، وهو أول مشروع من نوعه ينفذ فى مدينة نخل لتدريب السيدات والفتيات على الحرف اليدوية.

وقال انه يتم مد خط جهد متوسط بالمشتملات وتوريد وتركيب محول قدرة 200 ك.ف.أ بتجمع ضيف الله بقرية الخفجى، وأعمدة جهد منخفض بتجمع أبو روثة بقرية السلام، وتجمعات (الغويل-سلالم-خضاخض) بقرية الكنتلا.

وسبق وأعلن محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، انه بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل 100٪.

وأضاف أن مدينة نخل وصلت المركز الاول على مستوى محافظة شمال سيناء فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.