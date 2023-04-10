أسعار النفط تسجل 85.05 دولار لبرنت و80.67 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الاثنين 85.05 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.67 دولار.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، " أوابك "، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة، المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالي، للمرة الأولى خلال عام 2023، بلغت نسبتها نحو 6.6%.

وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط تضمنت الأتى ..

1- قرار دول أوبك + بإجراء خفض إضافي طوعي على إنتاجها مقداره نحو 1.7 مليون ب/ي خلال الفترة (مايو - ديسمبر ( 2023، بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمي.

2- انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الثاني لها على التوالي، وبشكل أكبر من المتوقع بلغ نحو 3.7 مليون برميل، وانخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ ديسمبر 1983 وهو نحو 371.2 مليون برميل.

3- انخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي بنحو 4.1 مليون برميل، في ظل ارتفاع الطلب المحلي عليه إلى أعلى مستوى مسجل خلال العام الحالي.

4- انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع وهو 590 حفارة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي.

5- تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في نحو شهرين، متأثرا بضعف بيانات أكبر اقتصاد في العالم، وارتفاع احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ليصبح النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى.

العوامل الأخرى التي حدت من الارتفاع في أسعار النفط تضمنت تنامي المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في ظل تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام مع استمرار انكماش الطلبيات الجديدة، وتراجع نشاط التصنيع في الصين ومنطقة اليورو.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، إعادة فتح بئر بأكبر منصات إنتاج الغاز بالبلاد بعد توقف لعامين، وسط إنتاجية إجمالية مقدرة بحوالي 37 مليون قدم مكعب يوميا.

وأفادت المؤسسة في بيان بـ"إعادة فتح البئر الغازي رقم (CW04) الواقع على منصة صبراتة البحرية (حقل بحر السلام)".

ومنصة صبراتة البحرية "تعد واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج على المنصة""، وفق البيان.

وتقع منصة صبراتة على مسافة 110 كم من الساحل الليبي في حقل بحر السلام، وتعتبر إحدى أكبر منشآت النفط والغاز اللبيبة.

وأشارت المؤسسة وفق سكاى نيوز عربية إلى أن إنتاج البئر "توقف منذ 28 يناير 2021 بسبب مشاكل فنية".

وقدرت المؤسسة الإنتاجية الإجمالية بـ"حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز "، لافتة إلى أن "كمية المكثفات المنتجة تقدر بحوالي 1000 برميل يومياً"، وفق البيان.

وتقدر طاقة الإنتاج من حقل بحر السلام بـ986 مليون قدم مكعب من الغاز القابل للتصدير، وحوالي 31,000 برميل يومياً من المكثفات، بحسب الموقع الإلكتروني لمنصة صبراتة البحرية.

ويتم إنتاج الغاز والمكثفات من 15 بئرا قرب المنصة، و11 أخرى تحت سطح البحر، وفق المصدر ذاته.

وليبيا معفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط اوابك القاضي بخفض الإنتاج وتعول عليها اوروبا بشكل كبير لتعويض النقص العالمي في النفط والغاز جراء حرب روسيا واوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير 2022.