500 ألف إسترلينى فى أسبوعين.. رحلات ريشى سوناك على متن طائرة خاصة تثير الجدل

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بيانات حكومية أظهرت أن ريشي سوناك، رئيس الحكومة البريطانية، قام برحلات على مدار أقل من أسبوعين العام الماضى، على متن طائرة خاصة بلغت تكلفتها ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني، مما أثار ادعاءات المعارضة بأنه بعيد المنال وغير قادر على القيادة في القضايا الخضراء.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب مجلس الوزراء توضح بالتفصيل سفر رؤساء الوزراء في الخارج في الربع الثالث من عام 2022 أن داونينج ستريت – مجلس الوزراء- أنفق ما يقل قليلاً عن 108000 جنيه إسترليني على السفر بالطائرة الخاصة من وإلى قمة Cop27 ، حيث حلقت في 6 نوفمبر وعادت في اليوم التالي.

وبعد أسبوع ، انطلق إلى قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا ، وعاد في 17 نوفمبر ، في رحلة ذهابًا وإيابًا كلفت أكثر من 340 ألف جنيه إسترليني.

وفي ديسمبر، كلفت رحلة يومية إلى لاتفيا وإستونيا لزيارة القوات أكثر من 62 ألف جنيه إسترليني. وتغطي الفترة أيضًا رحلة رسمية خارجية خلال فترة رئاسة وزراء ليز تراس القصيرة ، والتي استقلت خلالها طائرة خاصة من وإلى اجتماع في براج بتكلفة تقارب 40 ألف جنيه إسترليني.

وفي حين أن داونينج ستريت يتمتع أحيانًا بإمكانية الوصول إلى طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوييجر ، وهي طائرة للتزود بالوقود في الجو تم تجهيزها من الداخل لنقل الركاب ، فإن جميع الرحلات المدرجة تضمنت طائرة إيرباص A-321 تديرها شركة الطيران المستأجرة تيتان إيرويز نيابة عن حكومة المملكة المتحدة.

وتم طلاء الطائرة بعلم الاتحاد، لتعادل فعليًا الطائرة الرسمية التي يستخدمها بعض قادة العالم الآخرين.

وقالت ويرا هوبهاوس، المتحدث باسم الطاقة والمناخ في حزب الديمقراطيين الأحرار: "هذا إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب في وقت يكافح فيه الناس لدفع فواتيرهم. ومع ذلك ، فإن حكومة المحافظين هذه ، مرة أخرى ، بعيدة كل البعد عن الواقع. يمكن للحكومة أن تتظاهر بأنها تهتم بمستقبل أكثر اخضرارًا من خلال ما يسمى بـ" اليوم الأخضر "ولكن الحقيقة هي أنها تحطّم وعودها".

تُظهر وثيقة تكاليف مكتب مجلس الوزراء أن ما يقرب من 20000 جنيه إسترليني أخرى قد تم إنفاقها على تكاليف أخرى لرؤساء الوزراء ، بما في ذلك الإقامة والوجبات والتأشيرات.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تشمل تكاليف المسئولين الآخرين الذين ذهبوا أيضًا في الرحلات. تباينت أحجام الوفود من 19 الذين رافقوا تراس إلى براج إلى 35 الذين انضموا إلى سوناك في بالي.