وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرم الأم المثالية وموجهي التربية الاجتماعية

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سحر حسني منصور مدير مدرسة علي عبدالشكور الرسمية للغات لحصولها على لقب الأم المثالية بمركز ومدينة كفر الشيخ والثانية على مستوى الجمهورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور مصطفى مرعى، مدير عام التعليم، وصممت مديرية التربية والتعليم فيلما تسجيليا عن بعض النماذج المميزة، والأمهات اللاتي استطعن خوض غمار الحياة، وأداء دورهن كأمهات، ونماذج نسائية مثالية وقد تضمن العرض جزءا من سيرة المحتفى بها.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ 5 موجهين أوائل بإدارات تعليمية ، شارك طلابها في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة، والتي حصدت خلالها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجمهورية، وهم أمين طه الغفلول، إدارة شرق كفر الشيخ، وشحاته محمد بهوت، إدارة برج البرلس التعليمية، وسعداوي محمود سعداوي، إدارة الرياض التعليمية، والسيد عبدالحميد السيد، إدارة بيلا التعليمية، ومحمد حسونة، إدارة مطوبس التعليمية.

كما كرم محمد عبدالله، حمودة يونس، موجه عام الأنشطة الطلابية، موجهاً الشكر للجميع لجهودهم الميمونة التي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز مما يدل على مدى التعاون والعمل بروح الفريق وتتويج هذا الجهد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.



وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الموجهين الأوائل