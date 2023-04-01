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وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى بمقر الوزارة غدا

السبت، 01 أبريل 2023 05:18 م
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى بمقر الوزارة غدا سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غداً الاحد، بمقر الوزارة بماسبيرو، محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى. 
 
كان سامح شكرى وزير الخارجية استقبل بمقر وزارة الخارجية اليوم السبت، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.
 
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية، إن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

اخبار العراق

وزير الخارجية

سامح شكرى

محمد الحلبوسي

رئيس البرلمان العراقي



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