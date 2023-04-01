هانى سويلم يبحث مع وزيرى النقل والبيئة ملف تطوير البحيرات وحماية الشواطئ

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والفريق كامل الوزير وزير النقل لبحث مجهودات تطهير المجارى المائية والتخلص الآمن من نواتج التطهير بمختلف محافظات الجمهورية ، كما تم التباحث حول ملف تطوير البحيرات وحماية الشواطئ المصرية.

‏‎كما تم بحث التنسيق المشترك بين الوزارتين فى أعمال تأهيل الترع والمصارف المتقاطعة مع محاور النيل، والتنسيق فيما يتعلق بمشروعات الطرق التي تتم على جانبي الترع والمصارف، ومشروعات الرى المجاورة لخطوط السكك الحديدية ، وإجراءات التخلص الفورى والآمن من مخلفات أعمال تطهير الترع والمصارف بدون التأثير على الطرق وما عليها من كثافات مرورية.

يشار إلى أنه تم بحضور وزيرا النقل والبيئة عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .

و تعمل اللجنة على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .