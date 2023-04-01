محافظ أسيوط يستعرض إجراءات طرح مناقصة إنشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير المخلفات

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتطوير ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة والنظافة وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك للوصول إلى بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء مدافن صحي ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

يأتى ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقاءه برجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة فضلاً عن ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى استعراض تقرير عن نتائج اجتماع توضيح الإجراءات والخطوات المطلوبة لطرح مناقصة إنشاء مدفن صحي ومصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط الذي نظمه استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمقر المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بمحافظة أسيوط ضمن خطة دعم البرنامج الوطني لمحافظة أسيوط وحضره كل من عاطف عبدالعزيز خبير العقود والمشتريات، والدكتور أيمن النعاس استشاري البرنامج من الجانب الألماني، والمهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني لمحافظتي أسيوط وقنا ، والمهندس أحمد صلاح مدير المشروعات بالمحافظة ومسؤولي العقود والمشتريات والمخلفات الصلبة والشئون المالية بالمحافظة وبمركز أسيوط ومدير مصنع التدوير بالمحافظة حيث تم خلاله توضيح الفرق بين المناقصة الدولية والمناقصة المحلية ومحتويات مستندات المناقصة لكل عملية وتوضيح معايير التقييم والمؤهلات، فضلاً عن استعراض الشروط العامة والخاصة للعقد وشرح تفصيلي لقانون المخلفات والوضع المؤسسي والتنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة.

وأكد المحافظ على أهمية المحطات الوسيطة التي تعتبر إضافة نوعية لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة والنظافة بالمحافظة، بالإضافة إلى دورها فى استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها وذلك ضمن منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي والحضاري بناءًا على توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لاستراتجية التنمية المستدامة 2030.

ولفت إلى أن محافظة أسيوط من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة والتي يتم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنية ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية، بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها.