محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة بطرق مسار رحلة العائلة المقدسة

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود لرفع كافة تجمعات القمامة من الميادين والشوارع بصفة مستمرة، فضلًا عن القضاء على المقالب العشوائية ببعض القرى والمراكز بالتنسيق والتعاون مع وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمة أفضل وتحسين الوضع البيئي ومستوى النظافة بالقرى والمراكز، مشددًا على تنظيم حملات نظافة دورية وبصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وبالإستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والقرى.

جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير مدير المكتب الفني وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وخالد مصطفى مدير الانقاذ السريع بالمحافظة والحملة الميكانيكية للديوان العام.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – جهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ حملات النظافة وندوات التوعية البيئية لرفع الوعي البيئي ومستوى النظافة بإزالة جميع أكوام ومقالب القمامة بمراكز المحافظة المختلفة بالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة وتكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة بطرق مسار محطات العائلة المقدسة بمركزي أسيوط والقوصية.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الاستمرار في حملات التشجير وزراعة الأشجار المثمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ومكانتها وتوفير بيئة ملائمة لحياة كريمة ضمن المبادرات الرئاسية "إتحضر للأخضر" و"زراعة 100 مليون شجرة" فضلًا عن الاهتمام بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بنطاق مركز أسيوط وحي غرب ومركز القوصية استكمالًا لأعمال التطوير بالمسار والتي سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع الموجودة بالمراكز والأحياء ونقلها إلى المحطات الوسيطة بالمراكز تمهيدًا لنقلها إلى مصنع المخلفات العضوية ببني غالب وتكثيف أعمال الكنس للأتربة الموجودة بالشوارع وبجوار وأعلى الأرصفة بواسطة معدات الكنس الآلي وعمال الكنس اليدوي وتجديد دهان بلدورات الأرصفة والأسوار وزراعة الأشجار من نوع (الفيكس ، والاكاسيا ، والجهنمية المزهرة) بالإضافة إلى الأنواع المثمرة وذلك لإعطاء مظهر جمالي وحماية المواطنين من حرارة الشمس ومكافحة التغيرات المناخية فضلًا عن تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بأهمية النظافة وحثهم على التخلص السليم من المخلفات والحفاظ على البيئة من التلوث.