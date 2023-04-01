ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، ما كتبه نيكولاى بوندارينكو رئيس بلدية بريدجوري، عبر تلجرام والذي أفاد فيه بأن الزلزال كان بقوة 4.6 درجة، وكانت التلال الأقرب إلى مركزه.



كما أوضح فرع منطقة ستافروبول بوزارة الطوارئ الروسية للصحفيين أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.