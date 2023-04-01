اليوم السابع
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تعرف على المواعيد المناسبة لرى القمح الأسبوع الحالى

السبت، 01 أبريل 2023 03:28 م
تعرف على المواعيد المناسبة لرى القمح الأسبوع الحالى القمح
كتبت أسماء نصار

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كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المواعيد المناسبة لرى القمح ، والتى تكون هبات الرياح فيها غير نشطة لفترة طويلة، والمقصود هنا هي الأقماح المتأخرة "المنزرعة فى شهر ديسمبر والتى يتبقى لها لها رية أو ريتين،اما الأقماح المنزرعة فى نوفمبر واللى تجاوز عمرها فوق الـ 135 يوم يتم فطمها.
 
المواعيد هي:
 
1-  الأحد 2 / 4 : نشاط الهبات مش هيكون قوي على القليوبية - المنوفية - الجيزة - وكل محافظات الصعيد ..
 
2- الإثنين 3 / 4 : هدوء نسبي لهبات الرياح على معظم المحافظات ( عدا كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - الدقهلية - الشرقية ) .
 
3- الثلاثاء 4 / 4 : هبات رياح قوية على الوجه البحري كله ومحافظات شمال الصعيد ( المنيا - بني سويف - الفيوم) وهدوء نسبي على اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان - الوادي الجديد .

رى القمح

مواعيد رى القمح

فطام القمح

محصول القمح



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