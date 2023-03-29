وزارة الزراعة تحذر من رى القمح من اليوم حتى الجمعة بسبب الرياح

كتبت أسماء نصار

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من ري القمح بداية من اليوم وحتى الجمعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هبات قوية للرياح على معظم المناطق.

وتشهد درجات الحرارة اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا شمالًا ويكون الشعور بالطقس مائل للبرودة إلى بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي ، لطيف على المناطق الداخلية من شمال البلاد امتدادًا إلى القاهرة ، معتدل بشمال الصعيد ، مائل للحرارة إلى حار بوسط وجنوب الصعيد، بارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء ، قارس البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المنخفضة شمالًا مع فرصة محدودة لسقوط أمطار خفيفة على ساحل شمال سيناء، كما تظهر السحب المرتفعة والمتوسطة بالمناطق الجنوبية.

وتكون حركة الرياح نشطة إلى قوية على مدن الساحل الشمالي ، كما تكون نشطة على باقي أنحاء الجمهورية ، يزداد نشاطها مساءً على مناطق وسط وجنوب البلاد مع إثارة للرمال ، وليلًا على البحر الأحمر والخليجين حيث تكون قوية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطربًا إلى شديد الاضطراب، ويكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب نهارًا ويصبح مضطربًا تمامًا خلال ساعات الليل ، كما تضطرب حالة الخليجين.