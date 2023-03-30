اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تتيح حجز وجبات إفطار وسحور على القطارات.. تفاصيل

الخميس، 30 مارس 2023 02:02 م
السكة الحديد تتيح حجز وجبات إفطار وسحور على القطارات.. تفاصيل وجبات افطار رمضان
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فعلت شركة قطارات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، خدمة حجز وجبات الإفطار والسحور على كل القطارات المكيفة بالإضافة إلى القطارات الروسى، بأسعار مخفضة وذلك من خلال اللينك www.egwst.com بحيث يتم تحديد نوع الوجبة والدفع المسبق من خلال موقع الشركة .
 
وأعدت الشركة وجبات متنوعة لترضى كافة الأذواق، بالإضافة إلى وجبات للأطفال حيث أوضحت الشركة طريقة الحجز اون لاين، من خلال الدخول على الموقع وتحديد الوجبة وارسال صورة التذكرة والدفع الكترونى، ثم تصلك الوجبة المطلوبة لرقم الكرسى الموجود في التذكرة خلال الرحلة.
 
وتقدم شركة قطارات النوم خدمات على قطارات النوم وعدد من القطارات، وكذلك قطار تالجو، حيث يدير البوفيه ويقدم وجبات ومشروبات بجودة عالية.
 
ويجرى حجز مقاعد عربات النوم من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية، ويمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، ويجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى، وفي حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى، ويمكن حجز القطارات من تطبيق الموبايل.
 
 
وجبات افطار رمضان
وجبات افطار رمضان

 


عربات النوم

السكة الحديد

وجبات إفطار وسحور

قطار النوم



الموضوعات المتعلقة

نقابة العاملين بالسكة الحديد: زيادة سلفة رمضان لـ 2000 بدلا من 1000 جنيه

الخميس، 30 مارس 2023 11:26 ص

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الخميس، 30 مارس 2023 09:33 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الخميس، 30 مارس 2023 06:00 ص

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:38 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الأربعاء، 29 مارس 2023 04:00 ص

السكة الحديد تشغل اليوم قطار تالجو جديد على خط "القاهرة - أسوان"

الأربعاء، 29 مارس 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة