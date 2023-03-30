السكة الحديد تتيح حجز وجبات إفطار وسحور على القطارات.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

فعلت شركة قطارات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد ، خدمة حجز وجبات الإفطار والسحور على كل القطارات المكيفة بالإضافة إلى القطارات الروسى، بأسعار مخفضة وذلك من خلال اللينك www.egwst.com بحيث يتم تحديد نوع الوجبة والدفع المسبق من خلال موقع الشركة .

وأعدت الشركة وجبات متنوعة لترضى كافة الأذواق، بالإضافة إلى وجبات للأطفال حيث أوضحت الشركة طريقة الحجز اون لاين، من خلال الدخول على الموقع وتحديد الوجبة وارسال صورة التذكرة والدفع الكترونى، ثم تصلك الوجبة المطلوبة لرقم الكرسى الموجود في التذكرة خلال الرحلة.

وتقدم شركة قطارات النوم خدمات على قطارات النوم وعدد من القطارات، وكذلك قطار تالجو، حيث يدير البوفيه ويقدم وجبات ومشروبات بجودة عالية.

ويجرى حجز مقاعد عربات النوم من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية، ويمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، ويجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى، وفي حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى، ويمكن حجز القطارات من تطبيق الموبايل.