الكهرباء: 18 ألف ميجا وات احتياطى يومى بالشبكة خلال شهر رمضان

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك احتياطي يومى يصل إلى 18 ألف ميجا وات بالشبكة القومية للكهرباء منذ بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن أقصى حمل على الشبكة خلال الشهر الكريم بلغت 26 الف 400 ميجا وات.

وأوضح حمزة لـ"اليوم السابع"، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة و الذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 18 ألف ميجا وات و هو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.

وأشار حمزة إلى أن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار ال9 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة و انتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية بجودة عالية.