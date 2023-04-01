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الرئيس السيسي: هنحتفل على أرض سيناء بالنصر

السبت، 01 أبريل 2023 07:26 م
الرئيس السيسي: هنحتفل على أرض سيناء بالنصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على تجاوز نتائج وعقبات الحرب الروسية الأوكرانية التي وصل تأثيرها إلى جميع دول العالم، موضحا أن مصر حرصت على تطوير وتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء، :" هنحتفل على أرض سيناء بالنصر، هنحتفل في المكان اللي نزل فيه الدم المصري من أبناء القوات المسلحة والشرطة وأبناء الشعب المصري في سيناء".

وتابع الرئيس السيسى :"سيناء هتبقى شكل تاني بعد الانتصار على الإرهاب»، قائلا: «اشتغلنا كتير أوي السنين اللي فاتت، ومش مهم التكاليف، المهم النتائج".

 


الرئيس السيسى

الجنود

مصر

شرق القناه

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