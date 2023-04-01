أضف 9 أطعمة غنية بـ"هرمون السعادة" لنظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

9 أطعمة غنية بالدوبامين يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتشعر بالسعادة 1. الشوكولاتة الداكنة الشوكولاتة الداكنة هي طريقة لذيذة وصحية لزيادة مستويات الدوبامين لديك، هذا العلاج الحلو غني بالفلافونويد ، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ، وبالتالي تحسين الوظيفة الإدراكية، تحتوي الشوكولاتة أيضًا على فينيل إيثيل أمين، وهو مركب يؤدي إلى إطلاق الدوبامين والإندورفين، ما يجعلك تشعر بالسعادة والرضا. الدوبامين هو ناقل عصبي يلعب دورًا مهمًا فى سعادتنا، إنها مادة كيميائية "الشعور بالسعادة" المسئولة عن تنظيم مزاجنا، وتحفيزنا، ويمكن أن تساعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدوبامين في رفع مزاجنا وتحسين نوعية حياتنا بشكل عام، إليك الأطعمة التي ثبت أنها تزيد من مستويات الدوبامين لديك، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".الشوكولاتة الداكنة هي طريقة لذيذة وصحية لزيادة مستويات الدوبامين لديك، هذا العلاج الحلو غني بالفلافونويد ، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ، وبالتالي تحسين الوظيفة الإدراكية، تحتوي الشوكولاتة أيضًا على فينيل إيثيل أمين، وهو مركب يؤدي إلى إطلاق الدوبامين والإندورفين، ما يجعلك تشعر بالسعادة والرضا.

2. الموز يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا لمركب يسمى التيروزين ، وهو لبنة بناء من الدوبامين، يساعد Tyrosine جسمك على إنتاج المزيد من الدوبامين ، والذي يمكن أن يحسن مزاجك وتحفيزك، يحتوي الموز أيضًا على فيتامين ب 6 ، الذي يساعد في تحويل التيروزين إلى دوبامين.

3. الأفوكادو الأفوكادو غذاء رائع آخر لزيادة مستويات الدوبامين، تحتوي على دهون صحية يمكن أن تساعد في تحسين وظائف المخ والمزاج، الأفوكادو غني أيضًا بفيتامين B6 ، وهو مهم لإنتاج الدوبامين.



4. المكسرات والبذور تعد المكسرات والبذور مصادر رائعة للدهون الصحية والبروتينات ومضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالتيروزين، هو لبنة بناء من الدوبامين، اللوز والفول السوداني وبذور قرع العسل وبذور السمسم كلها خيارات رائعة لزيادة مستويات الدوبامين.

5. الجبن في حين أن الجبن ليس الخيار الأكثر صحة، إلا أنه طريقة رائعة لزيادة مستويات الدوبامين، يحتوي الجبن على حمض أميني يسمى فينيل ألانين، وهو مقدمة للدوبامين ، كما أنه يحتوي على الكالسيوم الذي يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق.



6. سمك السلمون يعتبر السلمون مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ وتنظيم الحالة المزاجية، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تعزيز مستويات الدوبامين وتحسين صحتك العامة. كما أن سمك السلمون غني بفيتامين ب 12 المهم لإنتاج الدوبامين.



7. البيض يعد البيض مصدرًا رائعًا للبروتين وفيتامين ب 12، ما يساعد على زيادة مستويات الدوبامين، كما أنها تحتوي على التيروزين، والذي يعد لبنة بناء من الدوبامين.



8. الشاي الأخضر الشاي الأخضر هو مصدر غني لمضادات الأكسدة ومركب يسمى L-theanine ، والذي يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الدوبامين، يمكن أن يساعد L-theanine أيضًا في تقليل التوتر والقلق ، مما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والحيوية.