7 طرق لتقليل تناول الملح وخفض ضغط الدم

كتب حسام الشقويرى

تساعد جميع الأدوات والتقنيات والأدوية المستخدمة للحفاظ على صحة القلب - ومع ذلك تظل أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة. كما أن ارتفاع ضغط الدم، من العوامل الرئيسية المساهمة فى ذلك. ومع ذلك، فإن أمراض القلب يمكن الوقاية منها إلى حد كبير ، وكثير من تلك الوقاية يكمن في خطوات صغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا ؛ النظام الغذائي هو في المقام الأول بينها. لخفض ضغط الدم ، تحتاج إلى تقليل تناول الملح، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

جرب هذه الحيل السبع لتقليل تناول الملح كل يوم

نظرًا لارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر ، تزداد أهمية مراقبة تناول الصوديوم مع كل عيد ميلاد. إنها "أوقية الوقاية" التي يمكن أن تؤدي إلى "قنطار العلاج" الذي يضرب به المثل. لذا إليك بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على نظام غذائي خالٍ من الصوديوم:

1 - اقرأ ملصق حقائق التغذية.

2 - قم بإعداد وجبات الطعام الخاصة بك (وقلل من الملح في الوصفات والمنتجات "الفورية").

3 - اشترِ اللحوم والفواكه والخضراوات الطازجة.

4 - اشطف الأطعمة المعلبة المحتوية على الصوديوم (مثل الفول والتونة والخضراوات).

5 - أضف التوابل إلى طعامك. بدلًا من الملح ، جرب الكزبرة ، الفلفل الأسود ، جوزة الطيب ، البقدونس ، الكمون ، الكزبرة ، الزنجبيل ، إكليل الجبل ، البردقوش ، الزعتر ، الطرخون ، الثوم أو مسحوق البصل ، أوراق الغار ، الزعتر ، الخردل الجاف ، أو الشبت .

6 - تقليل حجم الحصة ؛ طعام أقل يعني صوديوم أقل.

7 - خضراوات مخبوزة بزيت الزيتون والثوم.