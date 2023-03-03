أطعمة تساعد فى الوقاية من هشاشة العظام

كتبت فاطمة ياسر

هشاشة العظام تعد من أصعب الأمراض التي يتعرض للإصابة بها البعض، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأطعمة التي تحد أو تقلل من فرص الإصابة بهذا المرض، وذلك وفقا لموقع “verywellhealth” .

أشار التقرير، أن فيتامين د والكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لصحة وقوة العظام، حيث يساعدان على تقويتها وحمايتها من الكسور والإصابة بالهشاشة.

ومن ضمن الأطعمة التي تحمي من الإصابة بهشاشة العظام التالي:

-سمك السلمون، يحتوي على فيتامين د والكالسيوم، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية العظام.

- البيض، يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تحمي العظام وتحد من تعرضك للإصابة بهشاشة العظام، أو تعرضك للكسور.

- الكبدة، من الأطعمة التي تحميك من الإصابة بهشاشة العظام.

- منتجات الألبان غنية بالكالسيوم، والعناصر الغذائية المهمة التي تحميك من الإصابة بالكسور.

أعراض هشاشة العظام:

- آلام أسفل الظهر.

- انحناء الظهر.

وهناك العديد من العوامل المسببة للإصابة والتي تزيد ممن فرص الإصابة بهشاشة العظام، ومنها:

- التقدم في العمر .

- انقطاع الطمث.

- استئصال المبايض.

- تناول الكورتيزون ومضادات تخثر الدم وأدوية الصرع.

ولذا يجب عليك تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، والهدف هو تقليل من فرص الإصابة بهشاشة العظام، وأيضا عليك التعرض لأشعة الشمس لأنها مفيدة في مثل هذه الحالات وتعمل على تقوية العظام.