وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويوجه طلاب التربية العملى بالاستفادة من خبرات المعلمين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مدرسة الوحدة العربية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل، ومكتبة المدرسة، وتابع الحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة.

كما شرح وكيل الوزارة عدد من الموضوعات الدراسية للطلاب في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية، مشيداً بمستوى الطلاب وتفاعلهم مع معلميهم.

والتقى وكيل الوزارة بطلاب التربية العملي، ووجهم بالاستفادة من المعلمين خلال فترة التدريب، موكداً أنهم سيستفيدون منهم من خلال خبراتهم المتراكمة خلال تلك السنوات، إضافة لسبل التفاعل مع الطلاب خلال اليوم الدراسي.

وتفقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة الشهيد لطفي بسيوني للتعليم الأساسي بالسحماوي، وتابع الحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة والمكتبة، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل والحدائق.