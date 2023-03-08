وكيل "تعليم كفر الشيخ" يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة

كفرالشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة، وذلك بحضور وائل لطفي، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، مقدماً الشكر الطلاب الذين حققوا هذا التميز عن جدارة واستحقاق وهم هيا البيلي عبد الرؤوف، ونور محمد خير، وأسماء سلام السيد، ومحمد وجيه قاسم، ومحمود خميس لويزو، وعمر محمد محمود، ومديري إدارات التعليم الثانوي المشاركة بالمسابقة، وهيئة التدريس،أماني مغازي، ونجوى القصاص، وعصام رخا، ومحمد عجوة، والسيد يوسف.

كما كرم أسرة التربية الإجتماعية، ممثلة في محمد الدفراوي، موجه عام التربية الإجتماعية ،وحمودة يونس، موجه عام الأنشطة الطلابية، ومحمد خالد عبد ربه، المشرف المرافق للطلاب، وختم اللقاء بتكريم مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وائل لطفي طايل، وتقديم الشكر له ولفريق العمل الذي حقق الإنجاز الذي ينم عن ثقة عالية بالنفس، متمنيا أن ينعكس هذا الإنجاز علي نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي، ومن ثم يكون لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عددا وافرا من أوائل الثانوية العامة.