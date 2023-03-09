ندوة بجامعة كفر الشيخ تحت عنوان "مكتسبات المرأة المصرية"

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية بعنوان "مكتسبات المرأة المصرية في العصر الحالي وحقوقها في الاسلام"، في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبتوجيهات الدكتور نظير محمد عَيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ورئيس تحرير مجلة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوثالإسلامية.

كما شارك فى الندوة التي نظمتها اللجنة الاجتماعية لاتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، ورئيس لجنة الفتوى الرئيسية، بإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة، ومنسق عام الانشطة الطلابية، والدكتورة إيمان عبد ربه، مستشار اللجنة الاجتماعية، وبحضور نجلاء الأشرف، وكيل كلية التربية النوعية ولفيف من هئية التدريس والإداريين بالجامعة، وقد حضر الندوة اكثر من 250 طالب وطالبة.

وتحدثت الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ عن العصر الذهبي للمرأة المصرية ومكتسباتها وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في عصر الرئيس السيسي.

وتحدث فضيلة الدكتور عادل عبد الصمد، عن عناية الإسلام بحقوق المرأة وكيف كرمها وأعطاها حقوقها كاملة بما يناسب فطرتها وطبيعة تكوينها، لأن دين الإسلام ليس اجتهادًا بشريًا، وإنما هو وحي من الخالق سبحانه، مؤكداً أن الإسلام قد كرم المرأة تكريمًا عظيمًا، أمًا كانت، أو زوجةً، أو بنتًا، أو أختًا.

وقال الدكتور عادل عبد الصمد، لقد كرم الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقاً كانت تفتقدها قبل الإسلام، كما منحها حقوقاً لم تمنحها لها الأديان الأخرى، وأول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة، فحرم قتلها، قال تعالى: «وإذا الموؤودة سئلت بأى ذنب قتلت» وجعل الإسلام جَزاء من يربّى البنات ويُحسن فى تربيتهنّ جزاءً عظيماً وهو الجنّة، وفوق كل هذا أعطى الإسلام المرأة حقها فى طلب العِلم، فقد كان النّبى- صلى الله عليه وسلم- يُخصّصُ من وقته جزءًا لِتعليم الصَّحابيات، كما أعطى للمرأة الحق فى العمل، كذلك للمرأة الحقّ فى الميراث؛ وهذا مما حُرمت منه فى الجاهليّة، وفى الحضارات القديمة، كما أنّ لها الحق فى البيع، والشّراء، وامتلاك العقارات، والمساهمة فى التِّجارة، وفي نهاية الندوة وجه الطلاب والطالبات العديد من الأسئلة المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وأجاب عليها المحاضرون.

وأبدى جميع الحضور سعادتهم بهذه الندوة، مؤكدين علي ضرورة تكرار هذه الندوات باستمرار لنشر الوعي الديني بين طلاب وطالبات.



الحضور من طلاب وطالبات تربية نوعية



جانب من الحضور بالندوة



جانب من ندوةة بتربية نوعية كفر الشيخ