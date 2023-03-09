فحص وعلاج 1692 حالة بقافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرية سد خميس ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة، اليوم الخميس، إلى قرية سد خميس بمركز سيدى سالم، وعدد من القرى المجاورة فى إطار المبادرة الرئاسية « حياة كريمة »، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكفر الشيخ، استمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ.

شارك فى القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، وأجرى الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شاركت كلية التمريض بإشراف الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، والدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى القافلة الصحية الشاملة بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالدم، قياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحى للسيدات المترددات على القافلة، وأيضا الإرشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

أشار الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عدداً من القوافل المتكاملة "صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية" للقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومى للمرأة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبى على" 1692"حالة من أبناء قرية "سد خميس" والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقى، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير ادارة متابعة المشروعات، محمد صلاح وفريق العمل بالإدارة، الذى ضم حازم عياد، وأحمد عبد الله.