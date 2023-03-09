وأضاف سيمسون في اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للصناعة والبحوث والطاقة -وفق ما نقلته وكالة انباء يوكرينفورم الأوكرانية - "لقد قمنا بدمج أوكرانيا فى منصة الشراء المشتركة للغاز بهدف المساعدة فى تأمين 2 مليار متر مكعب من الغاز الإضافي. ونعمل على إصلاحات السوق في سياق عملية الانضمام. وأواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإصرار على أن احتلال محطة الطاقة النووية في زابوريجيا هي جريمة وخطر على الجميع وينبغي بذل كل جهد ممكن لإنشاء منطقة آمنة".

ووفقًا لسيمسون، فإن الحرب على أوكرانيا قد سبقه تلاعب من جانب روسيا بأسواق الغاز لدينا، لزعزعة استقرار الاتحاد وإحداث حالة من عدم اليقين. ولقد استُخدمت إمدادات الغاز كوسيلة ضغط لابتزاز الدول الأعضاء وتقسيمهم لإضعاف العزم على معارضة حرب غير عادلةوغير مشروعة.

لقد أوضحت مثل هذه الإجراءات أن على الاتحاد أن يضع حدًا لاعتماده الهائل على روسيا، والذي استمر على مدى عقود.

يذكر أن نائب وزير الطاقة ميكولا كوليسنيك قد قال في العام الماضي إن أوكرانيا تخطط للمساهمة في تنفيذ خطة REPowerEU، التي تنص على إنشاء سوق طاقة في الاتحاد الأوروبي ميسور التكلفة وآمن ومستقر ومستدام والقضاء التدريجي على الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030.