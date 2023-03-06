أوكرانيا: الدفاع عن مدينة باخموت شرقاً حقق أهدافه كاملة

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قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك، إن دفاع القوات الأوكرانية عن مدينة باخموت "حقق أهدافه" وكان "نجاحاً استراتيجياً كبيراً" للجيش الأوكراني.



وأضاف المستشار الرئاسي الأوكراني -في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين- أن أوكرانيا لديها هدفان رئيسيان في الدفاع عن باخموت وهما كسب الوقت لتجديد قواتها وإلحاق خسائر فادحة بالجيوش الروسية، مشيراً إلى أن قرار جعل الدفاع عن المنطقة الرئيسية أولوية هو استراتيجية مشتركة وضعتها الفروع العسكرية للبلاد بموافقة الرئيس الأوكراني.



وأوضح المستشار الرئاسي الأوكراني أن الدفاع عن باخموت فقد حقق أهدافه كاملة حيث نفّذ الجيش خطة لتدمير التجمع الرئيسي الجاهز للقتال من جانب العدو من ناحية ومكّن من تدريب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية للاستعداد لهجوم مضاد من ناحية أخرى.