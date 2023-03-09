اليوم السابع
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الخميس، 09 مارس 2023 02:48 م
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محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لـ 13 حوضا بمدينة قليوب

الخميس، 09 مارس 2023 01:53 م
محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لـ 13 حوضا بمدينة قليوب محافظ القليوبية خلال اعتماد المخطط التفصيلي
القليوبية إبراهيم سالم

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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لـ 13 حوضا بمدينة قليوب، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده من خلال المكتب الاستشارى (إيكوب) والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن، وجاء ذلك بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى.
 
وأكد المحافظ، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.
 
وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
 
محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي ل13 حوض بقليوب
محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي ل13 حوض بقليوب

خلال اعتماد المخطط التفصيلي
خلال اعتماد المخطط التفصيلي

جانب من اعتماد المخطط التفصيلي
جانب من اعتماد المخطط التفصيلي
 
 
 

اخبار القليوبية

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الهيئة العامة للتخطيط العمراني

المهندسة منال زين العابدين

مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالقليوبية



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