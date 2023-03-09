محافظ القاهرة يعتمد قرار تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة لـ"الأم البديلة"

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، رأى إدارة فتوى التنمية المحلية بمجلس الدولة بأحقية الموظفة التى تقوم بدور الأم البديلة في تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة لرضاعة طفلها وحتى بلوغه سن العامين أسوة بالأم البيولوجية، وذلك في إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة العالمي وعيد الأم .

ووجه محافظ القاهرة، بتعميم رأى إدارة الفتوى ليطبق على الحالات المماثلة من العاملات بالديوان العام والاحياء والجهات التابعة للمحافظة.

وكانت إحدى الموظفات العاملات بأحد أحياء محافظة القاهرة قد تقدمت بطلب للشئون الإدارية بالمحافظة لتخفيض ساعات العمل الخاصة بها بمقدار ساعة لرضاعة طفلها البديل أسوة بالأم البيولوجية مرفق به مستندات كفالة الطفل الرسمية .

ولما كانت الحالة المعروضة هي الأولى من نوعها فى محافظة القاهرة فقد قامت الشئون الإدارية بعد بحث الأمر بعرض مذكرة مدعمة بالأسانيد القانونية التي تسمح للام البديلة بتخفيض ساعات العمل لرضاعة طفلها اسوة بالأم البيولوجية، وعلى أثر ذلك قامت الشئون القانونية بالمحافظة بعرض الأمر على إدارة فتوى التنمية المحلية بمجلس الدولة، والتى انتهت إلى استحقاق الأم البديلة لهذا الاستثناء أسوة بالأم البيولوجية سواء كانت ترضع الطفل المكفول رضاعة طبيعية أو صناعية .