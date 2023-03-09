عبد اللطيف رشيد: العراق بلد الجميع ويضم مكونات أصيلة ولها تاريخ مشرف

وكالات الأنباء

أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، أن الحكومة جادة فى حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور.

وذكر بيان، للمكتب الإعلامى، لرئاسة الجمهورية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل فى قصر بغداد، وفد منظمة أفق للتنمية البشرية".

وأشار رشيد إلى، أن "العراق بلد الجميع ويضم مكونات أصيلة ولها تاريخ مشرف فى الحفاظ على الهوية الوطنية"، مؤكداً أن "الجميع متساوون بالمواطنة وبالحقوق والواجبات".

وأضاف، أن "العراق عانى سابقاً أمنياً وسياسياً واجتماعياً، كما عانى من الإرهاب الداعشي، والجهود تبذل الآن من أجل تجاوز آثاره الاجتماعية والنفسية وخلق بيئة ملائمة يحقق فيها العراقيون تطلعاتهم".

وأكد، أن "الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور"، لافتا إلى أن "الحكومة وضعت برنامجاً طموحاً يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما العراق اليوم، وتأهيل البنى التحتية وبناء والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمشاريع الأخرى".

وعبّر أعضاء الوفد عن "تطلعهم لإرساء قواعد السلم المجتمعي من خلال الوعي بإدارة المجتمع والعيش المشترك الحقيقي مع احتفاظ الجميع بخصوصياتهم".

وأكد الوفد حرصه على "تثبيت الهوية الثقافية"، مثمنين اهتمام ودعم رئيس الجمهورية بـ"موضوعة الأقليات العراقية".