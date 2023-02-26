رئيس العراق يؤكد أهمية الاتفاق مع دول الجوار لتوفير حصة عادلة من المياه

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية الحاجة لخطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق مع دول الجوار من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه".



وأوضح خلال ترؤسه اليوم الأحد ، اجتماعاً موسّعاً كُرّس حول ملف المياه في العراق، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا" ، أهمية مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقده قريبا وضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شحة المياه والتغيرات المناخية، مشددا على أهمية الاهتمام بالموارد المائية في العراق والحفاظ عليها عبر إجراءات جادة وفاعلة خصوصا وأن بلاده من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والجفاف والتصحر".



وأشار في كلمته إلى ضرورة إيجاد الإجراءات التنفيذية الفاعلة والتشريعات الضرورية المُلزمة الحامية للأمن المائي والزراعي في البلد، وإلى وجوب الشروع بفتح حوار عملي مع دول الجوار في هذا الشأن،مضيفا أن ملف المياه ملف حيوي ويجب أن تكون له الأولوية التي تتطلب تعاون جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات غير الحكومية، مشددا على نشر الوعي المجتمعي في ترشيد استهلاك المياه ووقف الهدر فيها وإنهاء التجاوزات على نهري دجلة والفرات وأفرعهما".



وشدد على أهمية الارتقاء بطرق الزراعة المعمول بها في البلد عبر اعتماد طرق الري الحديثة، وتوفير الحصة المائية لمناطق الأهوار، من أجل الحفاظ على الموارد المائية وضمان توفرها للأجيال المقبلة".