اليوم السابع
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طالب يتهم زميله بالتعدي عليه بالضرب فى النزهة

الخميس، 09 مارس 2023 11:23 ص
طالب يتهم زميله بالتعدي عليه بالضرب فى النزهة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وبصحبته (نجله سن 13 ، طالب "مصاب بكدمة بالوجه" ومقيمان بدائرة القسم) بتضرره من (طالب ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب أثناء تواجدهما مع باقى زملائهما بدائرة القسم ، كذا قيام الأخير بتصويره ونشر مقطع فيديو على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى (إنستجرام).
بإستدعاء المشكو فى حقه حضر صحبة والده وبسؤاله أنكر قيامه بنشر مقطع فيديو بشأن الواقعة ، وأضاف بأنه كان يمزح بالأيدى هو وزملائه مع (نجل المبلغ) وتم التحفظ على هاتفه المحمول لعرضه على النيابة العامة.
 
 
 

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