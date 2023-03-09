طالب يتهم زميله بالتعدي عليه بالضرب فى النزهة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وبصحبته (نجله سن 13 ، طالب "مصاب بكدمة بالوجه" ومقيمان بدائرة القسم) بتضرره من (طالب ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب أثناء تواجدهما مع باقى زملائهما بدائرة القسم ، كذا قيام الأخير بتصويره ونشر مقطع فيديو على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى (إنستجرام).

بإستدعاء المشكو فى حقه حضر صحبة والده وبسؤاله أنكر قيامه بنشر مقطع فيديو بشأن الواقعة ، وأضاف بأنه كان يمزح بالأيدى هو وزملائه مع (نجل المبلغ) وتم التحفظ على هاتفه المحمول لعرضه على النيابة العامة.