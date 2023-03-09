ضبط 40 ألف كيس وعلب كاتشب مقلدة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 40 ألف و600 كيس كاتشب وعبوات كاتشب مقلدة، و403 أدوية بيطرية بشركة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج.

كانت معلومات، قد وردت للمهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، بوجود أحد مصانع المواد الغذائية الغير مرخصة والتي تقوم بتقليد العلامات التجارية لمنتجات الكاتشب.

وتوجهت حملة أستهدفت المصنع برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وعضوية كلا من محمد الخولي مدير الرقابة التموينية، وناصر العفيفى، ومحمد فضل، محمود برغوث، مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وأحمد فاروق، ومحمد فوزي، وتامر الاشعل مفتشي إدارة الرقابه التجارية بالمديرية.

وتم ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة الكاتشب ومنتجاته من الصوصات المختلفة، ويقوم بتقليد العلامات التجارية لبعض منتجات الكاتشب والباربيكيو، وضبط بداخله 40 ألف و600 كيس وعلب كاتشب منتج نهائي وباربيكيو وكراتين حاوية للمنتج المقلد واستيكرات تحمل العلامة المقلدة وعناوين وهمية ورولات لنفس العلامة، وجراكن للتعبئة وجرادل تحتوي علي مادة التصنيع بدون أي بيانات تدل علي صلاحيتها ومصدر حيازتها.

كما تم ضبط طن معجون الطماطم معد للتعبئة داخل خزان وبراميل بدون بيانات تدل علي الصلاحية، و2 ماكينه تعبذة وتغليف اكياس الكاتشب.

كما تم ضبط 403 عبوة أدوية بيطرية بشركة أدوية بيطرية وجميعها منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي كل عبوة، وتم التحفظ علي تلك المضبوطات، وتحرير محضر جنحة بالمخالفة.