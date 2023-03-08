مديرية "تموين دمياط": تحرير 1334 محضرا تجاه المخالفين

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب دمياط عن تحرير 1334 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر فبراير الماضى، حيث تم تحرير 88 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 1246 محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ 26 عينة من المطاحن، وكذا 13 عينة غذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

هذا وقد أكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.