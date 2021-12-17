تموين بلبيس بالشرقية يشن حملات تفتيشية على محطات الوقود والمطاعم والمحال التجارية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية ، حملات تفتيشية على محطات الوقود والمطاعم والمحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية ، أسفرت عن ضبط عدد من مخالفات ، ذلك إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



قامت إدارة تموين بلبيس بتشكيل حمله تموينية برئاسة عاطف عراقي مدير الإدارة بالإشتراك مع إدارة تموين قطاع جنوب الشرقية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين ، تحرير محضر رقم 27206جنح بلبيس ضد صاحب محطه تموين سيارات لبيع بسعر أزيد عن السعر، و تحرير محضر رقم 27207 جنح بلبيس ضد صاحب محل مأكولات بقرية ميت حمل لحيازته وأستخدامه زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 4 جراكن زنة الجركن 18 كجم ، محضر رقم 27208 جنح بلبيس ضد ، صاحب محل اعلاف بقرية شبرا النخلة لحيازته وعرضه سلعة مجهولة المصدر علف أرانب وتم التحفظ على 500 كجم علف حيواني .

