ضبط لحوم مجهولة المصدر وتحرير محاضر مخالفة فى حملات على أسواق كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملة تموينية مكبرة على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق بنطاق مركز بيلا، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية واحتياجات المواطنين ومنع الاحتكار.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة والمصانع والمنشآت التجارية لضبط الأسواق، وقادها جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر بيطري بيلا، وعضوية رضا بدوي، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، والدكتور عبد الحميد محمود، ومحمد هلال، ومحمد قطة، بإدارة بيلا الصحية.

وتمكنت الحملة من تحرير 13 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها مخالفات عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم النظافة، وضبطت الحملة كمية من اللحوم المتنوعة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

كما أنهت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، أعمال إصلاح خط طرد رافع صرف صحي (500 مم GRP) بالمدينة، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ، ليتوجه فريق الصيانة بالشركة لاحتواء الموقف والتعامل بكل دقة وسرعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

أوضح المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص ومدرب على التعامل مع ذلك النوع من الكسور وتجهيز معدات الشركة اللازمة لأعمال الحفر فضلا عن عدد (١) وصلة ماسورة قطر 500 مم GRP، لاحتواء الموقف والتمكن من الإصلاح دون الاضطرار لقطع المياه وإعادة ضخ المياه للمواطنين بعد الاصلاح.

وأضاف «الخواجة» أنه تم الانتهاء من الأعمال فى التوقيت المحدد طبقا للمخطط لوقت الإصلاح المتوقع، مشيداً بسرعة الأداء وسرعة اتخاذ القرار لانهاء الاعمال على أتم وجه دون قطع المياه، مشيراً إلي أنه وجه فريق العمل بوضع قرار غلق المياه الحل الأخير من ضمن عدة حلول وبدائل للإصلاح لعدم تأثر المواطنين بالكسر، حرصاً من الشركة على تقديم أعلى مستوى من الخدمات التى تعد بمثابة مؤشرات للنجاح.