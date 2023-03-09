محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضا لبيع السلع بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض "حزب الشعب الجمهورى" بمدينة كفرالشيخ، لبيع السلع، والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، جاء ذلك بحضور المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، والنائب على أبو أحمد، عضو مجلس النواب، وأمين المحافظة، وأحمد الرميلى، الأمين المساعد لشؤون التنظيم، والدكتورة هدى الطنبارى، عضو مجلس النواب ومساعد الحزب.

تفقد محافظ كفر الشيخ، أقسام المعرض والذى يضم 24 باكية، وما يضمه من سلع غذائية أساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعسل، والدقيق، وياميش رمضان، واللحوم، والخضروات، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والملابس.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بما يضمه المعرض من سلع متنوعة، مؤكدًا أنه تم افتتاح 14 معرضا بمدن ومراكز المحافظة بمدن "كفر الشيخ، سيدى سالم، سيدى غازى، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا، مسير" إضافة لماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، وجارى افتتاح المزيد من المعارض والمنافذ، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يوميًا على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التى تم افتتاحها، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجًا والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مؤكدًا أن افتتاح المعارض يأتى قبل موعدها المعتاد تيسيرا على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.

وقال النائب على أبو أحمد، عضو مجلس النواب، وأمين حزب الشعب الجمهورى بكفرالشيخ، أن الهدف من معرض " مع الناس"، رفع الأعباء المعيشية عن كاهل الأسرة المصرية وخلق سوق موازى للحد من جشع التجار وتوفير كل السلع فى متناول يد المواطن، مؤكدًا أن هذه المبادرات التى يقوم بها حزب الشعب الجمهورى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة تكاتف الجميع للمساعدة فى الفترة الراهنة، ولخلق سوق آخر يخلق منافسة حقيقية تجعل الأسعار فى حالة ثبات أو انخفاض.



المعرض يشمل الأدوات المنزلية



تعدد محتويات معرض أهلا رمضان



تنوع الأسماك المعروضة



تنوع المعروضات



جانب من المعروضات



جانب من جولة المحافظ



جانب من محتويات المعرض



متابعة محتويات المعرض



محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضا للسلع الغذائية