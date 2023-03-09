حفل فنى لـ "عماد الشارونى" بدار أوبرا الإسكندرية.. الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا للموسيقار عماد الشارونى يقدم خلاله باقة من أجمل وأشهر المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية برؤية فنية جديدة عصرية بمصاحبة الأوركسترا الخاص به الذي يجمع الآلات الشرقية والغربية ويضم مجموعة من أمهر العازفين كما يشارك بالحفل عازف القانون الفنان ماجد سرور.

وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل، علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية ، ومن المؤلفات التي يشارك بها في الحفل ضميني وإنسي الدنيا،لوكنت يوم أنساك،كوكب تاني والتي يغنيها الفنان أحمد عفت.

ثم يقدم الأوركسترا قديش كان فيه ناس، قلب القاسي،زينة ،يا مسافر وحدك،أنا كل ما أقول التوبة، عبد القادر،با بلادي،عمر الخيام،تخونوه،علي بالي يا ناسيني،حلوة يا بلدي،أهواك، قلبي ومفتاحه،خايف مرةأحب، عشانك يا قمر،وبعض الملفات العالمية.

يشار إلى أن الموسيقار عماد الشارونى يعد أحد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقى خلال فترة تسعينيات القرن الماضى، تعاون مع العديد من المطربين الذين ظهروا في هذه الفترة وباتوا علامات في تاريخ الاغنية المصرية والعربية منهم محمد منير- مدحت صالح- محمد الحلو- على الحجار – علاء عبدالخالق – محمد فؤاد- سميرة سعيد ورجاء بلمليح، هاجر من مصر إلى أستراليا وأمضى بها أكثر من 20 عاما حقق خلالها انتشاراً واسعاً وبعد عودته إلى مصر قدم سلسة حفلات بدار الأوبرا المصرية حققت نجاحاً كبيراً.