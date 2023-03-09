تعطل موقع "انستجرام" لدى الآلاف حول العالم

وكالات الأنباء

تعطل موقع "انستجرام" لدى آلاف المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، حسبما أفاد موقع Downdetector .

وأشار موقع تتبع حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، إلى أن منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة Meta In، تعطلت لدى أكثر من 45000 مستخدم في وقت مبكر اليوم الخميس، حسبما نقل "روسيا اليوم".

وذكر أن حوالي 2000 مستخدم من المملكة المتحدة أبلغوا عن العطل، وجاء أكثر من 1000 تقرير من الهند وأستراليا.

وعانى حوالي 85 في المائة من المستخدمين من انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة، بينما أبلغ 11 في المائة عن مشكلات في الوصول إلى الموقع على الويب.

وهذا العطل أدى إلى توقف تحميل المحتوى، بما في ذلك منشورات الـ"ستوري"، ووصل لدى العديد من المستخدمين رسائل مثل "تعذر تحديث الستوري" و"تعذر تحميل المشاركات".