تاجر مخدرات مكسيكى يتبرأ من "والده" آل تشابو لتجنب تسلميه لأمريكا

فاطمة شوقى

نفى اوفيديو جوزمان، المعروف بأنه نجل امبراطور المخدرات المكسيكى " التشابو جوزمان" ، وإنه ليس المجرم الذى تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما قالت مجلة "سيمانا" الإسبانية.

وقال اوفيديو ، الذى تم القبض عليه في 5 يناير في كولياكان ، في جلسة الاستماع ، التي عُقدت من مركز العدالة الجنائية الفيدرالي الواقع في بلدية ألمويا دي خواريز ، إنه ليس المجرم الذي تبحث عنه الولايات المتحدة.

وسُمع جوزمان وهو يقول وفقًا لتصريحات نُشرت في وسائل الإعلام المكسيكية: "أنا لست الشخص الذي يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعي".

وأصبح أمام محامى اوفيديو ثلاثة أيام فقط لتقديم الأدلة اللازمة وإثبات أنه ليس ابن التشابو ، الذى يوجد الآن في سجن مشدد الحراسة في الولايات المتحدة.

وأشارت المجلة إلى أن هناك تكهنات بأن اوفيديو ادعى بأنه ليس ابنا للتشابو في محاولة لتأخير عملية تسليمه للولايات المتحدة الامريكية.

وفي 27 فبراير ، قدمت حكومة الولايات المتحدة طلبًا رسميًا إلى المكسيك لتسليم أوفيديو جوزمان، لأنه أحد قادة كارتل سينالوا.

وقالت حكومة ولاية سينالوا، إن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي كانت بين الشرطة وأفراد عصابة كارتل سينالوا خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان في عملية أدت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وحواجز على الطرق في جميع أنحاء عاصمة الولاية الغربية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة، إلى أن اضرار كبيرة لحقت بمطار المدينة بسبب العنف، وقالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي.