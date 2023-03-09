انطلاق فعاليات تمرين "درع الأردن 2023" الخميس

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تنطلق غدا الخميس فعاليات تمرين "درع الأردن 2023" في فندق القوات المسلحة، وتحت رعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بحضور السفير الأمريكي وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.



يأتي هذا النوع من التمرين في سياق التعاون الأردني الأمريكي؛ لرفع الكفاءة في التنسيق والعمل المشترك ضمن المعايير القياسية، بين القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) والأجهزة الأمنية المختلفة من جهة، ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى، وقدرتها على مواجهة التهديدات المختلفة والحد من آثارها على الدولة والمجتمع.



ويحاكي هذا التمرين سيناريو الأزمات المركبة، وهو الأول من نوعه على مستوى الأردن، وسيتم تنفيذه بالاشتراك مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبالتشارك مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية (DTRA)، والحرس الوطني لولاية كولورادو (CONG)، ومكتب خفض التهديدات الدفاعية في السفارة الأمريكية بعمان (DTRO).