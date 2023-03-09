الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل شرع فى قتل طالب بالبحيرة

كتب - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالحبس مع الشغل 3 سنوات للمتهم" ع.ب.ع"، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13902 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة رشيد، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه بنطاق مركز رشيد.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة رشيد، أنه حال سير المجنى عليه " و.ع.م" طالب، بالطريق العام برفقة اصدقائه فؤجى بالمتهم " ع.ب.ع" عاطل، بالتعد عليه عليه مستخدما سلاح مسدس وسقط المجنى عليه أرضا وعاد المتهم بالتعد عليه مره اخرى مستخدما سلاح أبيض سكين قاصدا إزهاق روحه، وكاد أن يزهق روحه لولا تجمع الأهالى لمنعه ولاذا بالفرار، وتم نقل المجنى عليه الى أحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض القضية على النيابة، فان المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت بحالة القضية الى محكمة الجنايات المختصة التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.