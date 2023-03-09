تأجيل محاكمة سائق قتل طالب بسكين بسبب خلافات مع شقيقه فى البحيرة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، تأجيل محاكمة المتهم " ا.ا.ع" سائق إلى جلسة دور الانعقاد القادم بشهر أبريل للحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14315 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه " أ.إ.م" ، بنطاق مركز شرطة كفر الدوار.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم مركز كفر الدوار، أنه حال جلوس المجنى عليه برفقة أصدقائه حضر المتهم " أ.ع" سائق، قادما نحوهم مشهرا سلاح أبيض سكين ، وعاجله المجنى عليه " أ.ا م" طالب، بضربه استقرت فى رقبته ثم لازم الفرار، وقام أصدقاء المجنى عليه بإحضار قطعة من القماش ووضعها مكان الطعنة لوقف نزيف الدماء ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلى أن توفي بسبب الإصابة الموصوفة فى التحقيقات، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المتهم وشقيق المجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض على النيابة ثبت بتقرير الطب الشرعي،أن إصابة المجنى عليه فورية عبارة عن جرح قطعى غائر بالجانب الأيسر من الرقبة، وذبح جرحى أسفل مقدم العنق ، مما أدى إلى قطع والعضلات والأوعية الدموية في رقبة المجنى عليه ،والتى أودت بحيات ، وأن المتهم فقد ارتكب الجنائية والجنح التى يعاقب عليها بمواد قانون العقوبات ،لذلك بعد الاطلاع على المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 ، وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، والتى قررت تأجيل محاكمة المتهم لشهر ابريل للنطق بالحكم.