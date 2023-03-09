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التايمز: وزير دفاع بريطانيا يعيد النظر فى قرار تقليص حجم الجيش بسبب أوكرانيا

الخميس، 09 مارس 2023 02:16 م
التايمز: وزير دفاع بريطانيا يعيد النظر فى قرار تقليص حجم الجيش بسبب أوكرانيا بين والاس
لندن (أ ش أ)

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ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن وزير الدفاع البريطانى بين والاس يعيد النظر فى قرار الحكومة السابق بتقليص حجم الجيش البريطانى إلى 73 ألف جندى بسبب الصراع فى أوكرانيا.
 
وقالت الصحيفة - على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، إن والاس وضع في عام 2021 خططا لتقليص الجيش إلى أصغر مستوى له منذ عهد نابليون، وكان من المقرر أن ينخفض عدد الجنود المتفرغين من 82 ألفا إلى 72 ألفا و500 جندي، على الرغم من رفع هذا الهدف إلى 73 ألف جندي.
 
وأشارت "التايمز" إلى أن خطط تقليص الجيش البريطانى أصبحت قيد المراجعة بعد أن أدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى نقاش محتدم داخل الحكومة البريطانية حول مدى قوة الجيش.
 
واعترف وزراء الحكومة بأن بريطانيا لا تستطيع نشر فرقة حربية، وحذر كبار الجنرالات الأمريكيين من أن المملكة المتحدة لم تعد تعتبر جيشا من "المستوى الأول"، وقد انخرط والاس مؤخرا فى نقاش "قوى" مع وزارة الخزانة بهذا الشأن.
 
ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية تحديثا للمراجعة المتكاملة سيكون على الأرجح مشابها للنسخة السابقة من الوثيقة، واصفة روسيا بأنها التهديد الرئيسي لمصالح المملكة المتحدة والصين بأنها "منافس منهجي".
 
وفي عام 2021، أصدرت حكومة المملكة المتحدة المراجعة المتكاملة التي تحدد أولويات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للدولة، بما في ذلك خفض حجم الجيش إلى 73 ألف جندي، لكن الصراع الأوكراني أثار جدلا حول هذه الخطة بين كبار مسؤولي الدفاع حول الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية، بحسب الصحيفة.

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