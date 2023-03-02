وزير الدفاع البريطانى: لندن لن تمنح أوكرانيا مقاتلات "تايفون" قريبا

وقال وزير الدفاع البريطاني في لقاء لقناة "العربية"، "إن مهمة بلاده هي ضمان انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا"، لافتا إلى أن بريطانيا والمجتمع الدولي يشددان على دعمهم لكييف من خلال موقف صلب، وقد تم التأكيد على هذا الموقف مؤخرا من خلال تقديم دبابات غربية، قائلا "نحن مصممون على المضي قدما في هذا الاتجاه".

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بمهاجمة روسيا أو تغيير حكومتها، إنما الدفاع عن أوكرانيا ومساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم وضمان احترام سيادة القانون في العالم وسيادة الدول وهي أمور غاية في الأهمية.