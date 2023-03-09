وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن السلطات دفعت بأكثر من 200 من فرق الإنقاذ للمساعدة في جهود البحث عن المفقودين عقب الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وتسبب في دفن 30 منزلا تحت أطنان الطين التي بلغ عمقها 4 أمتار.

من جانبه قال رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، سوهاريانتو، إنه تم انتشال ثمانية أشخاص على قيد الحياة على الرغم من أن بينهم ثلاثة يرقدون في حالة حرجة.

وأشار إلى أن الوكالة تقوم بإرسال مواد غذائية وخيام ومعدات اتصال عبر الأقمار الصناعية وطائرات هليكوبتر في محاولة لإنشاء خطوط اتصال وتسريع المساعدات.

يشار إلى أن إندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار التي تسبب هطولها لفترات طويلة في حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من البلاد.