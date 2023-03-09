وقال بيان للوزارة، بحسب وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، "لقد أحبطنا هجوما إرهابيا، جرى إعداده بتعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية لاستهداف عدد من المسؤولين في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية".

وأضاف البيان: "اعتقالنا المشتبه بهم، وهم الآن يقدمون اعترافات، حيث فُتحت قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بالتحضير لارتكاب عمل إرهابي وقتل شخصين أو أكثر بسبب أدائهم واجباتهم الرسمية".

