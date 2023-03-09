أكدت وزارة أمن الدولة بجمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، إحباط محاولة اغتيال لرئيس الجمهورية، فاديم كراسنوسيلسكى، مشيرة إلى اعتقال المشتبه بهم.
وقال بيان للوزارة، بحسب وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، "لقد أحبطنا هجوما إرهابيا، جرى إعداده بتعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية لاستهداف عدد من المسؤولين في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية".
وأضاف البيان: "اعتقالنا المشتبه بهم، وهم الآن يقدمون اعترافات، حيث فُتحت قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بالتحضير لارتكاب عمل إرهابي وقتل شخصين أو أكثر بسبب أدائهم واجباتهم الرسمية".
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