اليوم السابع
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"الدفاع الروسية" تحذر من مخطط استفزازى أوكرانى يستهدف ترانسنيستريا

الخميس، 23 فبراير 2023 08:34 ص
"الدفاع الروسية" تحذر من مخطط استفزازى أوكرانى يستهدف ترانسنيستريا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن السلطات الأوكرانية تستعد للقيام بعمل استفزازي مسلح في جمهورية ترانسنيستريا، بتنفيذ من وحدات الجيش الأوكراني.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن "هجوما روسيا مزعوما" ينطلق من أراضي ترانسنيستريا سيتم اتخاذه ذريعة للعدوان الأوكراني.

وأوضحت أنه من المخطط أن يرتدي المخربون الأوكرانيون المشاركون في الهجوم، الزي العسكري الخاص بالقوات المسلحة الروسية.

وأكدت الدفاع الروسية أنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وجمهورية بريدنيستروفا، وأنها مستعدة للرد على أي تغيرات ميدانية.

وفي وقت سابق.. دعا الكرملين سلطات مولدوفا إلى توخي الحذر بشأن التصريحات المتعلقة بإقليم ترانسنيستيريا، وذلك بعد أن طالب رئيس وزراء مولدوفا الجديد بضرورة نزع السلاح من إقليم ترانسنيستريا، وإجلاء القوات الروسية منه.

يذكر أن جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد، أعلنت استقلالها عن مولدوفا بعد نزاع مسلح عام 1992 وبموجب اتفاق مبادئ التسوية السلمية للنزاع الذي تم توقيعه، تم نشر قوة حفظ سلام تشترك فيها روسيا، في المنطقة.

 


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