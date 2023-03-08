6 أطعمة تسبب السمنة عند الأطفال.. منها عصير الفاكهة

كتبت فاطمة خليل

يتأثر الأطفال بالسمنة مثل البالغين، وبحسب منظمة الصحة العالمية هناك حوالى 39 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في عام 2020، ويلعب الطعام دورًا رئيسيًا في السمنة لدى الأطفال، لذا نقدم في هذا التقرير أبرز الأطعمة التي تسبب سمنة الأطفال، بحسب موقع "Health".

إذا كان طفلك يعاني من تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون والذي قد يؤثر على صحته، فهذه هي السمنة.

أطعمة يمكن أن تسبب السمنة لدى الأطفال

العوامل الغذائية من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات السمنة، حيث تحتوى الأطعمة التي يتم تقديمها في مطاعم الوجبات السريعة على عدد كبير من السعرات الحرارية مع قيم غذائية منخفضة أو معدومة.

وتلعب الأطعمة عالية السعرات الحرارية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات دورًا رئيسيًا في السمنة لدى الأطفال.

فيما يلي بعض الأطعمة التي تسبب السمنة لدى الأطفال

1. الوجبات السريعة

البيتزا هي طبق إيطالي مصنوع من القمح مع الكثير من الخضار أو إضافات اللحوم قد يبدو الأمر صحيًا ، ولكن مع كمية الجبن التي يتم إضافتها ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة.

وبالمثل، فإن الأطعمة السريعة الأخرى مثل البرجر والفطائر تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويجب تجنب الوجبات السريعة في النظام الغذائي للأطفال، حيث يمكن أن تؤدي إلى المزيد من المشاكل الصحية.

2. رقائق البطاطس

تأتي رقائق البطاطس في عبوات ملونة وبأحجام مختلفة، مما يغري الأطفال.

يمكن لعلبة واحدة من رقائق البطاطس أن تكون ممتلئة تمامًا، ولكن لا تجعل من المعتاد إعطائها لأطفالك لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وملح ودهون غير مشبعة.

3. الحلويات

الحلوى والحلويات والشوكولاتة هي بعض الأشياء المفضلة لدى الأطفال لكنها من أهم مسببات السمنة لدى الأطفال.

4. الآيس كريم

الآيس كريم هو أفضل طريقة للتغلب على الحرارة، حيث أنه مليء بالسكر والدهون، وله مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ، وهو نظام تصنيف للمواد الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات لكن يمكنك دائمًا صنع آيس كريم منخفض السعرات الحرارية في المنزل بدون سكر.

5. المكرونة

المعكرونة هي المفضلة لدى الكثيرين، إنها مصنوعة من دقيق القمح المليء بالكربوهيدرات والدهون ، لذا حاول تجنب المعكرونة لأنها تسبب السمنة.

6. عصير الفاكهة

تجنب إعطاء الأطفال الكثير من عصير الفاكهة، خاصة تلك التي تأتي في عبوات لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

بدلًا من ذلك، امنحهم ثمارًا كاملة، لأن هذه ستوفر الألياف، لذلك فقط قم بتقطيعها إلى قطع وأعطيها لأطفالك.