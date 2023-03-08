والدة الشهيد محمد أنور: لو كان لدى أبناء آخرون لقدمتهم فداء للوطن

كتب بهجت أبو ضيف

رغم أنه الابن الوحيد لها، إلا أنها لم تبخل به، وقدمته والدته فداء لوطنه، ليستشهد على أرض الفيروز، وتروى دماءه الطاهرة الأرض التي كانت شاهدة دائما على بطولات لرجال القوات المسلحة والشرطة.

النقيب محمد أنور، ضابط الشرطة، الذى استشهد أثناء أداء عمله في سيناء، تتحدث عنه والدته عفاف شاش فى يوم الشهيد، فتقول أنها تتذكر وقت وصول خبر استشهاده لها، في شهر يونيو 2016، حيث كانت تنتظره في هذا اليوم للعودة لها لقضاء إجازته، إلا أنها لاحظت تأخره عن وقت وصوله، فأجرت اتصالا على هاتفه المحمول، وكانت المفاجأة، عندما رد عليها شخص آخر وأخبرها أنه نال الشهادة.

وأضافت أن "محمد" هو الابن الوحيد لها، ورغم ذلك لم تبخل به، وبتضحيته فداء لحماية الوطن، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمها سابقا في عيد الشرطة، كما ألقت كلمة خلال الاحتفال، وأنها فخورة بهذا التكريم، وأكدت أنها لو كان لديها أبناء آخرين لقدمتهم أيضا لحماية الوطن.

واستشهد النقيب محمد أنور أثناء أداء عمله في سيناء، حيث كان يقضى خدمته بقسم شرطة الحسنة بسيناء، وأثناء توجهه على رأس قوة أمنية لنقل المتهمين إلى المحكمة بسيارة ترحيلات، جلس بجوار الشرطى قائد السيارة، ثم تلا بعض الأدعية، وعقب تحرك السيارة فى طريقها المعهود لنقل المتهمين، وضع سماعة الهاتف فى أذنه بعد تشغيل آيات القرآن، وخلال مرور قائد السيارة طريق الحسنة – صدر حيطان" كانت العناصر الإرهابية قد استعدت لتفجير السيارة بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق، وفور مرور السيارة بجوارها انفجرت العبوة لتصيب شظاياها النقيب محمد أنور برأسه، فيلقى ربه شهيدا، بينما يصاب عريف شرطة من قوة قسم شرطة الحسنة.