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واشنطن تؤكد تثمينها للقيادة المصرية والدور المهم لمصر كقوة استقرار رشيدة ومسئولة

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:17 م
واشنطن تؤكد تثمينها للقيادة المصرية والدور المهم لمصر كقوة استقرار رشيدة ومسئولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. 
 
 
وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسئولة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

السيسي

الرئيس السيسي

وزير الدفاع الامريكي

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